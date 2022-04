Ukraynaya məxsus Antonov-26 yük təyyarəsi Zaparojya bölgəsində qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisəyə texniki nasazlığın səbəb olduğu bildirilir. Hadisə zamanı itkilərin olduğu bildirilir.

