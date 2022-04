Azərbaycan lideri: "Ermənistanın və dünya erməniliyinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını da aradan götürəcəyik"

"Əminəm ki, biz postmüharibə dövründə göstərdiyimiz səylər nəticəsində və bundan sonra göstərəcəyimiz səylər nəticəsində Ermənistanın və dünya erməniliyinin Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını da aradan götürəcəyik".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayında çıxışı zamanı bildirib.

Dövlət başçısı deyib: "Ancaq bu gün hələ ki, bu iddialar var və biz buna hazır olmalıyıq".

"Biz müharibə dövründə cəmi 44 gün ərzində 300-dən çox şəhər və kəndi döyüş meydanında azad etmişdik. Məhz buna görə Ermənistan ordusu məcbur olub noyabrın 9-dan 10-a keçən gecə kapitulyasiya aktına imza atdı", - Prezident bildirib.

