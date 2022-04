"Vasitəçilərə gəldikdə deyə bilərəm ki, əfsuslar olsun ki, bu gün hələ də Minsk qrupu haqqında Ermənistanda yüksək vəzifəli şəxslər sözlər deyirlər".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayında çıxışı zamanı bildirib.

"Hesab edirəm ki, bu, əbəsdir və bunun heç bir mənası yoxdur. Minsk qrupu faktiki olaraq 2019-cu ildə iflic olub", - dövlət başçısı bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.