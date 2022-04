Avropa Birliyi Rusiyanın bir sıra şirkətlərinə və maliyyə qurumlarına sanksiya tətbiq etsə də, “Gazprombank”a qadağa tətbiq etməkdən çəkinib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropa Birliyi qaz təchizatını qorumaq üçün “Gazprombanka” ödəmələr edilməsi üçün icazə verib. Məlumata görə, “Gazprombanka” sanksiya tətbiq etməkdən geri çəkilən Avropa Birliyi, verilən icazənin bir aydan sonra başa çatacağını irəli sürüb.

Lakin mütəxəssislər icazənin hələ bir neçə ay davam edəcəyini bildirirlər.

