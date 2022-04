Rusiyanın ikinci planı işə düşdü: Əsas hücumlar hələ indi başlayır

Rusiya xarici işlər naziri Sergey Lavrovun Ukraynada hərbi əməliyyatların ikinci mərhələsi başlayır açıqlaması müzakirələr yol açıb. İkinci mərhələnin detalları ekspertlər arasında müzakirə edilməyə başlanılıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Rusiya hərbi əməliyyatların ikinci mərhələsində Donbasın hamısını, Ukraynanın cənub bölgələrini tamamilə nəzarətə almaq niyyətindədir.

Rusiya Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə, Ukraynada hərbi əməliyyatların ikinci mərhələsi artıq başlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.