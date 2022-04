VAR sistemi artıq Konfrans Liqasında tətbiq olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFa məlumat yayıb.



Qurum cari mövsümün yarımfinalında hakimin video assistentindən yararlanmağı məqsədəuyğun sayıb.

Qeyd edək ki, yarımfinalda “Lester” “Roma”, “Feyenoord” “Marsel”lə görüşəcək. İlk oyunlar aprelin 28-də, cavab matçları mayın 5-də, final isə 25-də təşkil olunacaq.

