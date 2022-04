Taliban "TikTok" və "PUBG"ni qadağan etdi

Taliban əfqan gənclərini “yoldan çıxarır” iddiasıyla video paylaşma proqramı olan "TikTok" və onlayn "PUBG" oyununa qadağa qoyulması əmrini verib.



Metbuat.az BBC-yə istinadən xəbər verir ki, Talibanın mətbuat katibi İnamullah Samanqani deyib ki, son qadağa “gənc nəslin düzgün yoldan azdırılmasının qarşısını almaq” üçün lazımdır.

Qeyd olunur ki, "TikTok" və "PUBG" son aylarda gənc əfqanlar arasında daha da məşhur idi, çünki bir çox başqa əyləncə növləri qadağan edilib.

Həmçinin, telekanalların “əxlaqsız material” hesab etdiyi materialların da yayımının qadağan ediləcəyi bildirilib.

Xatırladaq ki, Taliban keçən il hakimiyyəti ələ keçirərkən hökumətə daha yumşaq yanaşma vəd etmişdi, lakin getdikcə xüsusilə də qadınlar üçün azadlıqlar məhdudlaşdırılıb. Qrup 1996-2001-ci illər arasında hökumətdəki ilk fəaliyyətlərini xarakterizə edən radikal islamçı idarəetmə ilə tanınırdı.

