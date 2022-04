Rusiya Ukraynada silahlıların olduğu vağzalı Kalibr raketləri ilə bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyindən açıqlama verilib. Məlumata görə, Miliorativnoye qatar vağzalına endirilən raket zərbələri nəticəsində silah və hərbi təchizatlı tabor məhv edilib. Azı 80 silahlının və çox sayda zirehli texnikanın məhv edildiyi açıqlanıb.

