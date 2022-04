​Fransa seçkiləri - Sorğular Makronun Le Pendən öndə olduğunu göstərir

Emmanuel Makron bazar günü ikinci tur səsvermədən əvvəl kampaniyanın son günün rəy sorğularına görə, Fransa prezidentliyinə rəqibi Marin Le Penə qarşı üstünlüyü əldə etmiş kimi görünür.



Metbuat.az "The Guardian"a istinadla xəbər verir ki, keçirilən sorğunun nəticələrinə görə, vətəndaşların 57,5%-i hazırkı prezidentə, 42,5%-i isə ifrat sağçı Le Penə səs vermək niyyətində olduqlarını bildirib. Hətta 3,3 ballıq səhv fərqinə icazə verilsə də, bu xətlər üzrə nəticə Makrona inamlı qələbə qazandıracaq.

Makrona səs verəcəklərini deyən sorğuda iştirak edənlərin yalnız 5%-i fikrini dəyişə biləcəyini düşünürdüsə, Le Penə səs vermək niyyətində olanların 8%-i belə deyib. Lakin yekun nəticə ilə bağlı qeyri-müəyyənlik əlaməti olaraq, səs verəcəyini deyənlərin 40%-dən çoxu hələ də namizədlərdən hansını seçəcəklərini söyləməyib.

Həmçinin təşkil olunmuş başqa bir sorğu isə Makronun 11% fərqi ilə qalib gələcəyini göstərir.

