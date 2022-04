“Ukrayna ordusu lazımi silahlarla təmin olunsa, işğal olunmuş əraziləri azad edə və rus ordusunu ölkədən çıxara bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynanın müdafiə naziri Oleksey Reznikov belə açıqlama verib. O bildirib ki, dünya Rusiyaya qarşı həmlə etməyə çəkinsə, Putini Ukraynada dayandırmaq mümkün olmayacaq. “Bizə lazım olan silahları versəniz, rus işğalçılar Ukraynada yox olacaq. Əks halda Rusiya bu istiqamətdə işlərini davam etdirəcək”- deyə Reznikov bildirib.

