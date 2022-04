“Bu terrorçuların son çırpınışlarıdır. Terrorçular Qəndildən gələn dağıdın, xarabalığa çevirin təlimatını yerinə yetirməyə çalışırlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan İraqın şimalındakı hərbi əməliyyatlardan danışarkən belə açıqlama verib. O bildirib ki, “Pəncə-Kilit” əməliyyatı nəticəsində məhv edilən terrorçuların sayı 45-ə çatıb. Türkiyə ordusu 3 şəhid verib. Ərdoğanın sözlərinə görə, terrorçular tamamilə məhv edilənə qədər hərəkat davam edəcək.

