Azərbaycanda korrupsiyaya görə 43 hakim intizam məsuliyyətinə cəlb edildi

Korrupsiya hüquqpozmaları ilə bağlı 43 hakim intizam məsuliyyətinə cəlb edilib, 9 nəfərin səlahiyyətlərinə vaxtından əvvəl xitam verilib, 13 nəfər tutduğu vəzifədən azad olunub.

Bu barədə Metbuat.az-a Məhkəmə-Hüquq Şurasından məlumat verilib.

Bildirilib ki, qanunvericiliyin tələblərinin pozulmasına, o cümlədən insanların haqlı narazılığını doğuran hallara görə hakimlər barədə 300-dən çox intizam icraatı başlanıb, ciddi nöqsanlara yol verən 200-dək hakim müxtəlif əsaslarla məhkəmə sistemindən kənarlaşdırılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.