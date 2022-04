"Tottenhem"in baş məşqçisi Antonio Konte PSJ-ni çalışdırmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Le Parisien" məlumat yayıb. 52 yaşlı mütəxəssis artıq Paris təmsilçisinin rəhbərliyinə komandanın hazırkı çalışdırıcısı Maurisio Poçettinonun mümkün gedişi fonunda baş məşqçi kimi işləməkdə maraqlı olduğunu bildirib. İtaliyalı məşqçinin PSJ-nin prezidenti Nasser Əl-Xəlaifi ilə münasibətinin yaxşı olması tərəflərin razılaşmasına kömək edə bilər.

Qeyd edək ki, Kontenin London klubu ilə sözləşməsi 2023-cü ilin yayına qədərdir.

