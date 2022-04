Mühasirə altındakı ukraynalı hərbçilərdən ilk görüntü: Putinə meydan oxudular / FOTO

Rusiya ordusunun ələ keçirdiyi Mariupol şəhərindəki fabrikdə qalan yüzlərlə ukraynalı hərbçilər ilk fotolarını paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azov batalyonunun üzvləri paylaşdıqları fotodan əlavə yaxşı olduqlarını ifadə ediblər.

Qeyd edək ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin təslim olan bütün ukraynalı hərbçilərin təhlükəsizliyinin təmin ediləcəyini bəyan etmişdi. Ukraynalı hərbçilər isə təslim olmağı rədd edərək Rusiya meydan oxuyub. Onlar bildiriblər ki, Mariupolda olduqları müddətdə şəhər Ukraynanın nəzarətindədir deməkdir.

