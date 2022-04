Rusiya-Ukrayna müharibəsi fonunda Putinin qərarları gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti bu dəfə böyük qızının ölkədən çıxmasına qadağa qoyub. Belə ki, 37 yaşlı Mariya Vorontsova ad gününü qeyd etmək üçün sevgilisi ilə tətilə çıxmağı planlaşdırıb. Amma Putin buna icazə verməyib. Bu qadağanın hansı səbəbdən tətbiq edildiyi hələlik məlum deyil.

Rusiya mətbuatı isə Putinin Mariyanın geri dönməyəcəyini düşündüyü üçün bu addımı atdığını yazıb.

