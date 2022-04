Rusiyanın Orenburq vilayətində daş kömür şaxtasında partlayış baş verib.

Metbuat.az “RİA Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, partlayış Qaysk dağ mədən emal kombinatının şaxtasında olub.

Hadisə zamanı mədəndə 91 nəfər olub, 88 nəfər təxliyə edilib. Partlayış nəticəsinndə 3 nəfər ölüb.

