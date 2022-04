Ukraynanın Mariupol şəhərinin ətrafındakı Vinoqradnoe kəndində mindən çox insanın basdırıldığı kütləvi məzarlıq aşkar edilib.

Metbuat.az UNİAN-a istinadən xəbəır verir ki, bu barədə Mariupol şəhərinin rəsmilərinin məlumatında deyilir.

Bildirilir ki, “Planet” peykindən 20 aprel tarixində çəkilmiş şəkillərdə 45X25 metr ölçüdə kütləvi dəfnetmə yeri görünür. Burada mindən çox mariupollunun basdırıldığı ehtimal edilir.

Şəhər soveti bu cür dəfn yerlərinin çox olduğunu qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.