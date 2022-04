Fransanın PSJ klubu futbolçusu Kilian Mbappeyə yeni müqavilə təklif edib.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı hücumçu 50 milyon avro maaşla Paris təmsilçisinin ən yüksək ödənişli oyunçusu ola bilər.

Mbappe hələlik gələcəyi ilə bağlı qərar verməyib və klubun təklifini nəzərdən keçirir.

