Bakıda “Torqovı” kimi tanınan Nizami küçəsində binanın dam örtüyü yanıb.

Metbuat.az-ın APA-ya istinadən məlumatına görə, əraziyə FHN-nin əməkdaşları cəlb edilib.

Yanğının qarşısı alınıb. Hazırda təhlükəsizlik tədbirləri görülür.

