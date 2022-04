Böyük Britaniyada nişanlısı ilə evlənməyə hazırlaşan Mariya adlı qıztoyu ləğv edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın nişanlısının noutbukuna baxarkən çılpaq qadın fotolarının olduğunu müşahidə edib. Buna görə də, o toyu ləğv edərək, nişanlısından ayrılıb. Qadının sözlərinə görə, çılpaq qadın fotoları nişanlısının şirkətində işlədiyi işçilərin fotoları olub.

Fotoların hansı şəraitdə çəkildiyi məlum deyil. Məsələyə polisin müdaxilə edəcəyi gözlənilir.

