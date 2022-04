Ankaranın Çubuk rayonunda 3,7 bal gücündə zəlzələ baş verib.

Metbuat.az xəbər verir kki, bu barədə Türkiyə Respublikası Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi məlumat yayıb. Verilən məlumatlara əsasən, zəlzələ saat 05:45-də və 3,7 bal gücündə qeydə alınıb və 6,96 kilometr dərinlikdə baş verib.

