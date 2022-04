Azərbaycan və Ermənistan arasında birgə Sərhəd Komissiyasının, habelə sülh müqaviləsinin işlənib hazırlanması ilə bağlı işçi qrupunun görüşlərinin yaxın zamanlarda təşkil olunmasına dair razılıq əldə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Morzoyan arasında telefon danışığı barədə yaydığı açıqlama bildirilir.

