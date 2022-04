Bu il Azərbaycandan Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərinə Həcc ziyarəti təşkil olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Lent.az-a Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin xarici əlaqələr şöbəsindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Həcc ziyarətinin olacağı dəqiqləşsə də, qiymət və gedəcək insanların sayı hələ dəqiqləşdirilməyib.

Xatırladaq ki, son 2 ildir pandemiya səbəbindən Həcc ziyarətləri təşkil olunmurdu.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.