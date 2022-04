“Rusiya Ukrayna ilə bağlı qarşısına qoyduğu məqsədinə nail ola bilmədi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ-ın Dövlət katibi Entoni Blinken belə açıqlama verib. O bildirib ki, Rusiya müharibədə uğursuzluğa düçar olur, Ukrayna isə əksinə uğur əldə edir:

“Rusiyanın əsas hədəfi Ukraynanı tamamilə özünə tabe edərək, suverenliyini əlindən almaq idi. Bu uğursuzluğa düçar oldu”.

