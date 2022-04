2022/2023 mövsümündə Rusiyada fiqurlu konkisürmə üzrə Qran-pri mərhələsi keçirilməyəcək.

Mebtuta.az xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Konkisürmə İttifaqı (ISU) qərar verib.

Rusiya və Belarusun qurumun himayəsi altındakı digər yarışlara ev sahibliyi üçün namizədliyini verməyi qadağan edib. Qərar Ukraynaya hərbi müdaxilə ilə əlaqədar verilib.

Xatırladaq ki, Rusiya 2026-cı ildə Avropa çempionatına ev sahibliyi etmək üçün müraciət edib.

