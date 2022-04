Ölkə ərazisində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Lakin aprelin 26-27-28-i gündüz saatlarında bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda lokal qısamüddətli leysan xarakterli yağış yağacağı gözlənilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin gözlənilən hava şəraiti haqqında yaydığı məlumatda bilidirilib.

Qeyd olunub ki, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.