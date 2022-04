ABŞ-ın dövlət katibi Antoni Blinken və müdafiə naziri Llyod Ostin Kiyevdə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski ilə bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tərəflər arasında görüş 3 saat davam edib. Bu müharibə başlayandan sonra ABŞ-dan Ukraynaya ən yüksək səviyyəli ziyarətdir. Zelenski bu görüşün olduqca önəmli olduğunu ifadə edib. Blinken isə bildirib ki, Ukraynanın suverenliyi Putinin hakimiyyət illərindən daha uzun müddətli olacaq.

