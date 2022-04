Türkiyənin Bursa şəhərində yüngül mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarə yaşayış evlərinin arasına düşüb. Hadisədən sonra ərazidə yanğın baş verib. Pilot və tələbəsi vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.