Prezident bir qrup şəxsləri təltif etdi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında sahibkarlıq fəaliyyəti sahəsində fərqlənən şəxslərin təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sərəncama əsasən, Azərbaycan Respublikasının iqtisadi inkişafına verdikləri töhfəyə və sahibkarlıq sahəsində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər:

“Dostluq” ordeni ilə

Hisarcıklıoğlu Mustafa Rifat

“Tərəqqi” medalı ilə

Alısoy İbrahim Aydın oğlu

Aslanov Zöhrab Vəli oğlu

Babayev Abbas Qəzənfər oğlu

Babayev Bəxtiyar Ağamir oğlu

Bağırlı Adil Tofiq oğlu

Bağmanov Hikmət Kamal oğlu

Büyükfırat Hüseyin Mehmet oğlu

Cabbarov Yusif Həsən oğlu

Çulaqov Rəşid Yasin oğlu

Hümmətov Qalib Xanlar oğlu

İsmayılov Əfqan Sultanəli oğlu

Karaşahin Ramazan Əbubəkir oğlu

Quliyev Ehtiram Tofiq oğlu

Quliyev Ruslan Gəray oğlu

Məmmədov Tofiq Rafiq oğlu

Məmmədov Zaur Samiddin oğlu

Mirzəyev Əli Məmməd oğlu

Traldi Manuela Stefano.

