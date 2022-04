Ankarada Türkiyə Prezidenti Rəcəb tayyib Ərdoğanla BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş arasında görüş keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüşün əsas müzakirə mövzusu Ukrayna müharibəsidir. Danışıqlar zamanı Türkiyənin vasitəçilik səyləri, atəşkəs və sülh üçün atıla biləcək addımlar nəzərdən keçiriləcək.

