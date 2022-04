“SpaceX” və “Tesla” şirkətlərinin qurucusu İlon Mask tviter sosial şəbəkəsini alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, amerikalı iş adamı bunun üçün 44 milyard ABŞ dolları ödəyib.

Maskın təklifindən sonra “Twitter“-in İdarə Heyəti bu təklifi müzakirə etmək üçün toplaşıb.

“Ümid edirəm ki, mənim ən pis tənqidçilərim belə "Twitter"-də qalacaq, çünki bu, azad söz deməkdir”,- deyə Mask bildirib.

