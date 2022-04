Bu gün UEFA Çempionlar Liqasında yarımfinal mərhələsinə start veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilk oyun günündə 1 qarşılaşma keçiriləcək. İngiltərə “Mançester Siti” doğma azarkeşləri önündə Madridin “Real” klubunu qəbul edəcək.

Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, komandaların cavab qarşılaşması mayın 4-də baş tutacaq.

