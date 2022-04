Niyə pişiklərin gözləri qaranlıqda parlayır?

Pişiklər və bir çox başqa heyvanlar, o cümlədən əksər itlər, gözlərindən işığı əks etdirə bilirlər. Nəticədə, pişiklərin gözləri ümumiyyətlə zəif işıqlı otaqda çəkilmiş fotoşəkillərdə parlaq şəkildə düşür, qaranlıqda fənər və ya avtomobilin işıqlarından parlayır.

Metbuat.az məlumat verir ki, parıldayan gözləri olan heyvanlar zəif işıqda daha yaxşı görmək üçün inkişaf etmişdir, çünki onlar ya yem axtarırlar, ya da bütün gecəni yırtıcılardan qorumalıdırlar. Əslində, əhliləşdirilmiş pişiklər insanlardan cəmi 16% daha parlaq görə bilirlər.

Pişiklərin göz bəbəkləri işıq şəraitinə cavab olaraq genişlənə və yığıla bilir . Onların göz bəbəkləri pəncərə kimi fəaliyyət göstərir, göz bəbəyi daha böyük olduqda gözə daha çox işıq salır. Zəif işıqda bir pişiyin göz bəbəkləri insan bəbəklərindən 50% daha böyük olur. Onların gözlərinin arxasında insanlarda olandan daha çox sayda xüsusi növ işığı hiss edən hüceyrə var. Çubuqlar kimi tanınan bu hüceyrələr aşağı səviyyəli işığı tuta bilirlər.



Böyük göz bəbəklərin və çoxlu reseptorlara malik olmaqdan əlavə, pişiklər insanlarda olmayan "tapetum lucidum" adlı toxumaya malikdir. Latın tibbi termini olan "Tapetum lucidum" "göz parıltısı" da adlanır. O, gözün arxasında işığı qəbul edən, işığı elektrik siqnalına çevirən və bu siqnalı beyinə göndərən nazik toxuma təbəqəsi olan retinanın arxasında yerləşir.

"Tapetum lucidum", bir güzgü kimi işığı retinaya əks etdirən kristalları olan hüceyrələrdən ibarətdir. Bu, retinaya daha çox işığı udmağa imkan verir.

Lakin, bu cür gözlərə sahib olan heyvanlar zəif işıqda görmə qabiliyyətinə görə bəzi görmə bacarıqlarını qurban verirlər. Bunun səbəbi, əks olunan işıq ətrafa sıçrayır və bütün gördüklərini bir az bulanıq edə bilir. Beləliklə, bir pişik obyektə yeddi dəfə yaxın olmalıdır ki, onu parlaq işıqlı yerdə bir insan kimi kəskin şəkildə görə bilsin.

Ancaq narahat olmayın, çünki pişiyiniz kitab oxumaqdansa, gecələr aydın görməyi üstün tutar.

