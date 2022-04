Bu gün Çernobıl hadisəsindən 36 il ötür

Çernobıl hadisəsi 1986-cı ilin bu günü - aprel ayının 26-da Ukrayna SSR-in şimalındakı Pripyat şəhəri yaxınlığında Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının 4 saylı nüvə reaktorunda baş verib.

Metbuat.az xatırladır ki, həm maliyyə, həm də itkilər baxımından tarixdə ən pis nüvə fəlakəti hesab olununan bu qəza Beynəlxalq Nüvə Hadisələri Şkalasında yeddi (maksimum şiddət) olaraq qiymətləndirilən iki nüvə enerji qəzasından biridir. Digəri isə 2011-ci ildə Yaponiyada baş vermiş Fukusima nüvə fəlakətidir. İlkin fövqəladə hallara reaksiya, ətraf mühitin sonradan zərərsizləşdirilməsi ilə birlikdə 500.000-dən çox işçi cəlb edilib və inflyasiya nəzərə alınmaqla təxminən 18 milyard sovet rubluna - 2019-cu ildə təxminən 68 milyard ABŞ dollarına başa gəlib.

Qəza RBMK tipli nüvə reaktorunun buxar turbinində təhlükəsizlik sınağı zamanı baş verib. Sınağa hazırlıq zamanı reaktorun gücünün planlaşdırılmış şəkildə azaldılması zamanı güc çıxışı gözlənilmədən sıfıra yaxın azalıb. Operatorlar reaktoru qeyri-sabit vəziyyətə salan sınaq proqramı ilə müəyyən edilmiş güc səviyyəsini bərpa edə bilməyiblər. Təlimatlarda isə bu risk açıq şəkildə göstərilməmişdir, ona görə də operatorlar sınağa davam ediblər. Sınaq başa çatdıqdan sonra operatorlar reaktoru dayandırmağa başladılar. Bununla belə, operator səhlənkarlığı və kritik dizayn qüsurlarının birləşməsi reaktoru partlamağa hazırladı. İşi dayandırmaq əvəzinə, nəzarətsiz nüvə zəncirvari reaksiyası başladı və böyük miqdarda enerji buraxılıb.

Sınağın keçirildiyi zaman reaktorun elektrik səviyyəsi 700-1000 vat aralığında olmalı idi.Lakin test prosedurunun heyəti bu dərəcəni 200 vata qədər düşürdü və bu zaman qəflətən böyük miqdarda enerji itkisi baş verdi, həddindən artıq isidilmiş soyutma suyunu buxarlaşdırdı, reaktor təzyiqli qabı ani bir açıq hava reaktoru nüvəsi atəşi ilə izləyən yüksək dərəcədə dağıdıcı bir buxar partlayışında partlayıb.



Yanğın doqquz gün müddətində davam etdi və 4 may 1986-cı il tarixində söndürüldü. Yanğından atmosferə buraxılan tullantılar, SSRİ-nin və Qərbi Avropanın bəzi bölgələrinə çökdü. Bu yanğın zamanı buraxılan təxmini radioaktiv inventar, ilk dağıdıcı partlayışda buraxılan havadakı parçalanma məhsullarının böyüklüyü ilə təxminən eyni idi.



Yaralıların ümumi sayı mübahisəli bir məsələ olaraq qalır. Yayılan radiasiya nəticəsində ölüm sayının təxminləri, bir BMT araşdırmasında 4.000-dən, Greenpeace araşdırmasında 200.000-ə qədər dəyişir. Qəza zamanı, buxar partlayışının təsiri məntəqədə 2 ölümə səbəb oldu: biri partlayışdan dərhal sonra, digəri isə ölümcül bir ionlu radiasiya dozu nəticəsində öldü. Sonrakı günlər və həftələr boyunca 134 əsgər, 28 yanğınsöndürən və işçilər aylar ərzində ölən akut radiasiya sindromu səbəbi ilə xəstəxanaya yerləşdirildi. Əlavə olaraq, 134 xəstəxanada sağ qalan bu qrup arasında təxminən 14 radiasiyaya bağlı xərçəng ölümü önümüzdəki 10 il ərzində izlənildi. Daha geniş əhali arasında, 2011-ci ildən etibarən 15 uşaqlıq tiroid xərçəngi ölümü sənədləşdirilib.

SSRİ 1986-cı ilin dekabr ayına qədər Çernobıl Atom Elektrik Stansiyasının qoruyucu sarkofaqını tikdi. O, dağıntılardan radioaktiv çirklənmənin yayılmasını azaldıb və onu hava təsirindən qoruyub. Həmçinin 1986-cı ilin sonunda və 1987-ci ildə yenidən işə salınmış sahədə zədələnməmiş reaktorların ekipajları üçün radioloji mühafizəni təmin edib. Sarkofaqın davamlı olaraq çürüməsi səbəbindən 2017-ci ildə Çernobıl "Yeni Təhlükəsiz Məhdudlaşdırma" tərəfindən əhatə olundu. Bu, radioaktiv təhlükəni saxlayaraq həm sarkofaq, həm də reaktiv tullantını təmizləməyə imkan verir.

Radiasiyadan təmizlənmənin 2065-ci ilə qədər başa çatdırılması planlaşdırılır.

