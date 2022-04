1-5 may tarixləri ümumi təhsil müəssisələrinin məktəbəhazırlıq qrupları və ibtidai sinifləri üçün əlavə tətil günləridir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Təhsil Nazirliyin İctimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin müdiri Cəsarət Valehov məlumat yayab.

Onun sözlərinə görə, tətildən sonrakı ilk dərs günü 6 maydır:

"1-5 may tətili ümumi təhsilin ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinə şamil edilmir".

