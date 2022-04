Yutuber izlənmə sayını artırmaq üçün öz təyyarəsini qəsdən qəzaya uğradıb

Amerikalı yutuber Trevor Ceykob tək mühərrikli təyyarədən paraşütlə tullanıb və Kaliforniyada ucqar bir meşəyə çırpılarkən özünü lentə alıb. ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyası isə "YouTube" platformasında çoxlu baxış sayı əldə etmək üçün təyyarəsini qəsdən qəzaya uğratdığı qənaətinə gəldikdən sonra yutuberin pilot lisenziyasını ləğv edib.

Metbuat.az "The Guardian" nəşrinə istinadla xəbər verir ki, 24 noyabr 2021-ci ildə Trevor Ceykob kiçik tək mühərrikli təyyarəsi ilə Kaliforniyanın Los Padres meşəsi üzərində uçarkən mühərriki işləməyi dayandırıb. Ceykob kabinədə oturarkən kamerasına "mən dağların üstündəyəm və mənim mühərrikim işləmir" deyib və daha sonra o, paraşütü ilə açıq sahəyə enməzdən əvvəl selfi çubuğu ilə özünü lentə alaraq təyyarədən tullanmağa davam edib.

Ceykob bütün hadisəni lentə alıb və "Mən təyyarəmi qəzaya uğratdım" adlı videonu "YouTube"a yükləyib. Dekabr ayında internetdə yayımlanandan bəri video 2,2 milyon baxış toplayıb.

Aprelin 11-də ABŞ Federal Aviasiya Administrasiyası insidentlə bağlı araşdırmasını yekunlaşdırıb və Ceykobun öz təyyarəsini qəsdən qəzaya uğratdığını müəyyən edərək pilot lisenziyasını ləğv edib. Həmçinin, sertifikatını təslim etmədiyi günə qədər hər gün üçün 1,644.00 dollar cərimə tətbiq edilib. Bununla bərabər, yutuber bir daha pilot lisenziyası almaq üçün müraciət edə bilməz.

