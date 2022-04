Əl-Qaidə terror təşkilatının silahlı qolu Sahel Malidə “Wagner”in çox sayda üzvünü girov götürüb.

Metbuat.az Trthaber-ə istinadən xəbər verir ki, terrorçuların iddiasına görə, rus muzdlularının Mali ordusuyla birgə Moura kəndində həyata keçirdiyi əməliyyatlar nəticəsində çox sayda dinc insan öldürülüb. Ardınca terrorçular onları pusquya salaraq girov götürüb.

Qeyd edək ki, Malinin hakim dairələri ölkədə “Wagner” muzdluların olduğu barədə iddiaları rədd edir.

