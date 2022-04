NASA ilk dəfə kosmos lyuklarını turistlərə açıb. Turistlər bir həftə üçün 55 milyon dollar ödəyiblər və bu müddət təxminən 17 günə uzadılıb.

Metbuat.az "The Guardian"a istinadla xəbər verir ki, bazar ertəsi üç varlı iş adamı Beynəlxalq Kosmik Stansiyadan astronavt müşayiəti ilə qayıdıb.

Səyahət bir həftədən bir qədər çox davam etməli idi, lakin soyuq hava ziyarətçiləri nəzərdə tutulduğundan ziyarətçiləri iki dəfə uzun müddət orbitdə saxlayıb.

