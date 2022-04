Təhlükəsiz evakuasiya yollarının olmamasına baxmayaraq, təşkilatlar və könüllülər minlərlə heyvanı Avropa İttifaqı ölkələrinə daşımaq üçün gündəlik xilasetmə işləri aparırlar.

Metbuat.az "The Guardian"nın fotojurnalisti Xavyer Ferqonun çəkdiyi şəkilləri təqdim edir:

