Rusiyanın Ulyanovsk bölgəsində silahlı şəxs məktəbə hücum edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, silahlının atəş açması nəticəsində 1 müəllim və iki şagird həlak olub. Silahlı, hadisəni törədəndən sonra intihar edib. Polis silahlının kimliyini və hadisənin səbəblərini araşdırır.

