NATO-ya üzv ölkələrin müdafiə nazirləri Almaniyada bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ramstein hava bazasında keçirilən toplantının gündəmi Ukraynadakı vəziyyətdir. Toplantıya 40-dan çox nazir qatılıb. ABŞ-ın müdafiə naziri Lloyd Ostin bildirib ki, Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsinin əsası yoxdur.

Amerikalı nazir Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski Kiyevdə məhsuldar görüş keçirdiyini ifadə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.