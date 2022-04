​“Rusiya ordusu BMT nizamnaməsini pozur” - Quterreş

“Rusiya ordusu BMT nizamnaməsini pozur”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş açıqlama verib. O bildirib ki, BMT Mariupoldakı humanitar vəziyyəti aradan qaldırmaq üçün hərəkətə keçməyə hazırdır. Quterreş Mariupoldakı vəziyyətlə əlaqədar humanitar qrupların yaradılmasını təklif edib. Ukraynada müharibə cinayətlərinin olduğu barədə narahatlığını dilə gətirən Quterreş, kimyəvi silahdan istifadə edilməsinə dair məsələnin araşdırılması ilə bağlı təlimat vermək səlahiyyətinin olmadığını ifadə edib.

