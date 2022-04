Türkiyədə qapalı məkanlarda maskadan məcburi istifadə tələbi ləğv edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Koronavirus üzrə Elmi Şuranın toplantısında bildirib.

O qeyd edib ki, Elmi Şura yaşı 65-dən yuxarı olanlara və xroniki, riskli xəstəlikləri olanlara maskalardan istifadə etməyi tövsiyə edir.



