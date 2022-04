Dünyadakı epizootik vəziyyətə uyğun olaraq ölkəmizdədə müvafiq tədbirlər görülür. Belə ki, bir çox ölkələrdən idxal olunan quşçuluq məhsullarının idxalına müvəqqəti məhdudiyyət qoyulub. Bundan əlavə, Azərbaycanda quşçuluq sahəsində idxalı əsasən Ukrayna, Rusiya və Belarusiyadan həyata keçirirdi. Lakin mövcud müharibə səbəbindən artıq idxal həmin ölkələrdən yerinə yetirilmir.

Bəs ölkəmizə quşçuluq məhsullarını idxalını azaltmaq üçün hansı tədbirləri görür?

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov Eyyub Hüseynov bildirib ki, Azərbaycanda kifayət qədər infrastruktur var və quşçulqu sahəsi inkişaf edə bilər:

"Quş əti və quşçuluq məhsulları ilə Azərbaycan özünü təmin edə bilər. Bunun üçün böyük quşçuluq fabrikləri var və bu infrastruktur kifayət qədər inkişaf edib.Lakin problem ondadır ki, bunlara dəstək verməlidir. Dəstək yemlərin hökumət vergisindən azad olunması, bir çox mövcud rüsumlardan azad olunmasıdır.

Azərbaycan bazarı dünya bazarına inteqrasiya etmiş bazardır. Dövlət əlbəttə yalnız gömrük rıçaklarından istifadə edib idxal – quşçuluq məhsullarına baryerlər qoya bilər. Dövlət bunu yerli quşçuluq fabriklərinin inkişafı üçün bu addımı atmalıdır.

Düşünürəm ki, QidaTəhlükəsizliyi Agentliyidə məhsulların keyfiyyəti məsələsinə də xüsusi diqqət yetirməlidir.Bir də qeyd edirəm ki, Azərbaycanın quşçuluq məhsullarına idxaldan tam asılılığını tam sıfıra endirmək olar, lakin xaricdən gətirilən mallara tam qadağa qoyula bilməz. Bu,a ydın məsələdir. Sadəcə qiymət fərqi yaratmaqla bazarda rəqabət yaratmaq olar ki,bu məsələlər həll olunsun.

