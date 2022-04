Bakı Avropa Liseyinin müəllimi qəflətən vəfat edib.

Metbuat.az "Report"a istinadən xəbər verir ki, liseyin rus dili fənn müəllimi Səbinə İmranova ötən gün dünyasını dəyişib.

Məlumata görə, müəllimin ölüm səbəbi beyinə qan sızması olub.

