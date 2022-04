Ukraynada vəziyyət dəyişir: Müharibədə dönüş nöqtəsi olacaq - General

“Ukrayna müharibənin gedişatında dönüş nöqtəsi yarada bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, ukraynalı general Viktor Yaqun belə açıqlama verib. O bildirib ki, hazırda qərb Ukraynaya ciddi silah yardımı edir və bu dəstək davam edərsə, aviasiya hücumlarının qarşısını almaq daha asan olacaq. General bildirib ki, hava hücumundan müdafiə sistemləri və hava hədəflərini daha dəqiq vura biləcək müasir silahlar, o cümlədən PUA-lar Ukraynada müharibənin gedişatını dəyişə bilər.

Britaniya kəşfiyyatı isə məlumaat yayıb ki, Ukrayna ordusu ölkənin hava məkanının böyük hissəsinə nəzarət edir.

