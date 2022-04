“Ukraynadakı vəziyyətlə bağlı problemlər olsa da, ümidliyik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar deyib.

“Qarşıdakı günlərdə Prezidentimiz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın təşəbbüsü ilə Ukrayna və Rusiya liderləri görüşə bilərlər. Humanitar vəziyyətin daha da pisləşməməsi, ən qısa vaxtda atəşkəsin təmin olunması üçün vasitəçilik də daxil olmaqla Türkiyə öhdəsinə düşənləri həyata keçirir”, - o bildirib.

