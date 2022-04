Sülhməramlılar bu yay Qarabağı tərk edəcəklər - ŞOK İDDİA

Nikol Paşinyan Azərbaycan tərəfinin bütün istəklərini ifadə edən sülh müqaviləsi imzalayacaq.

Metbuat.az Axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu tanınmış erməni siyasi strateqi Vigen Akopyan deyib.

Onun sözlərinə görə, Rusiyanın indi Azərbaycanın əleyhinə getməsi sərfəli deyil:

“Məhz bu səbəbdən Bakı yaxın gələcəkdə qarşıya qoyduğu məqsədlərə nail ola biləcək. Ermənistanla Azərbaycan arasında sülh müqaviləsi imzalanan kimi Rusiyanın sülhməramlıları Qarabağ ərazisini tərk edəcəklər. Bu isə bu yaydan gec olmayaraq baş verəcək”, - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.