Şuşada su çatışmazlığı yarana bilər

Şuşa şəhəri Baş plana uyğun inkişaf edəcəksə, bu zaman Şuşada ilin iki dövründə - və yay aylarında su çatışmazlığı ola bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Azərsu” ASC-nin mətbuat katibi Anar Cəbrayıllı deyib.

Onun sözlərinə görə, bununla bağlı İşçi Qrupunun ilkin işçi layihə hazılanıb:

"Daşaltı kəndindən yuxarı hissədə su anbarı yaradılacaq. Onun sahilində nasos stansiya tikiləcək və 2,6 kilometr təzyiqli magistral su xətti çəkiləcək. Məqsədimiz su təchizatını 24 saat fasiləsiz rejimdə təmin etməkdir”, - qurum rəsmisi vurğulayıb.

