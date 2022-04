ABŞ ordusunun Suriyadakı iki hərbi bazası yenidən fəaliyyətə başlayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin bazalar YPG/PKK terrorçularının nəzarətindəki Rəkka bölgəsində yerləşir. İddialara görə, ABŞ Rusiyanın bölgədəki hərbi fəallığının artmasından narahat olduğu üçün belə qərar verib.

Qeyd edək ki, ABŞ həmin bazaları 3 il əvvəl boşaltmışdı.

